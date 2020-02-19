«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع قنصل رومانيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، نيكوليتا تيودورفيتشي، قنصل عام جمهورية رومانيا، وذلك في إطار الزيارات التي يقوم بها أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي للهيئة تعزيزاً للعلاقات المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد الطاير على العلاقات المميزة التي تربط الجانبين والتي أسفرت عن تعاون مشترك في عدة مجالات لا سيما قطاع الطاقة والمياه.

كما بحث سبل تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات الرومانية في المجالات المتعلقة بقطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه.

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