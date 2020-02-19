الشعفار يتفقد تدريبات تمرين «أمن الخليج العربي 2»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفقد الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء عبدالله المري قائد عام شرطة دبي، برفقة قادة الفرق، مجريات تدريبات التمرين التعبوي المشترك «تمرين أمن الخليج العربي 2»، حيث اطلعوا على جانب من التدريبات الميدانية، واستمعوا لشرح حول مستجدات التدريبات وتطبيق الفرضيات المرسومة. كما تم الوقوف على آخر مستجدات التمرين ومناقشة ما تم تنفيذه من السيناريوهات والفرضيات المتعلقة به الساعية لرفع جاهزية القوات الأمنية، والارتقاء بالتنسيق الميداني لأعلى الدرجات.

كما تفقد الشعفار غرفة القيادة والسيطرة لتمرين «أمن الخليج العربي 2» التي تعمل على تنسيق كافة الأعمال الميدانية والربط بين القوات والقيادة لتأمين أفضل التطبيقات لإتمام عملياتها بنجاح وفق ما خطط لها.

واستمع الشعفار من العقيد تركي عبدالرحمن بن فارس رئيس فريق المراكز وغرف العمليات إلى التجهيزات التقنية ووحدات الإرسال والاستقبال والمراقبة والتواصل التقني.

افتتح الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، أمس، المعرض الأمني المصاحب للتمرين التعبوي المشترك «تمرين أمن الخليج العربي 2» الذي نظمته اللجنة العليا للتمرين، لعرض أحدث الآليات والمعدات المستخدمة في مجالات العمل الأمني والشرطي من كل الدول المشاركة بالتمرين.

حضر الافتتاح اللواء عبدالله المري، القائد العام شرطة دبي، واللواء عبدالله الغيثي، رئيس وفد وزارة الداخلية، والعميد الركن الدكتور علي الطنيجي، المدير العام للعمليات المركزية الاتحادية، ورؤساء الفرق المشاركة.

(وام)