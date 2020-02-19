«أدنوك» تُرسي عقدين بـ 6 مليارات في «حقل دلما»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، عن ترسية عقدين لبناء منشآت بحرية ضمن مشروع تطوير «حقل دلما للغاز» الواقع على بُعد 190 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من مدينة أبوظبي. ويعد مشروع تطوير «حقل دلما للغاز» جزءاً رئيسياً من امتياز «غشا» الذي يمثل أحد المرتكزات الأساسية لاستراتيجية «أدنوك» الشاملة للغاز، والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات.

تمت ترسية عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد بقيمة إجمالية تبلغ 6.06 مليار درهم (1.65 مليار دولار) على«بتروفاك الإمارات» (بتروفاك)، وتحالف مشترك مكون من «بتروفاك» و«سابورا إنيرجي برهاد» (سابورا إنيرجي) من خلال فرعها في أبوظبي. وسيسهم العقدان، اللذان من المتوقع الانتهاء من تنفيذهما في عام 2022، في تمكين «حقل دلما للغاز» من إنتاج نحو 340 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي.

وتماشياً مع التزام الشركة بتعزيز القيمة لدولة الإمارات في سعيها لتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، ستتم إعادة توجيه 70% من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

الدقة والتنافسية

وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: تمثل ترسية هذين العقدين مرحلة مهمة في تطوير مشروع امتياز (غشا) العملاق لإنتاج الغاز عالي الحموضة، والذي يعد مرتكزاً أساسياً لاستراتيجية (أدنوك) لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات. ويعكس توقيع العقدين نهج (أدنوك) الذي يركز على تعزيز التعاون مع شركاء استراتيجيين قادرين على توظيف أحدث التقنيات والخبرات العالمية لتسريع جهود تطوير موارد أبوظبي الغنية من الغاز.

وأضاف: تم اختيار«بتروفاك» و«سابورا إنيرجي» لتنفيذ هذا المشروع المهم بعد مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية الشديدة لضمان مساهمة المشروع في إعادة توجيه 70% من قيمة العقدين إلى الاقتصاد المحلي كقيمة محلية مضافة، وذلك للمساهمة في تحفيز نمو وتنويع الاقتصاد المحلي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة والتزام «أدنوك» بتعزيز القيمة لدولة الإمارات وشعبها وشركائها».

ووفقاً لعقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد (حزمة أ) الذي تمت ترسيته على التحالف المشترك الذي يضم «بتروفاك» و«سابورا إنيرجي» بقيمة2.17 مليار درهم (591 مليون دولار) سيقوم هذا التحالف بتنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لأربع منصات رؤوس آبار بحرية وخطوط أنابيب وكابلات في حقول «هير دلما» و«سطح» و«بوحصير» البحرية.

ووفقاً لعقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد (حزمة ب) الذي تمت ترسيته على «بتروفاك» بقيمة 3.9 مليار درهم (1.065 مليار دولار)، تتولى بتروفاك تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمنشآت معالجة وضغط الغاز المرتبطة بالمشروع على جزيرة أرزنه، التي تبعد 80 كيلومتراً عن مدينة أبوظبي. ويتم إرسال الغاز من منشآت المشروع إلى مصنع حبشان لمعالجة الغاز لإجراء مزيد من المعالجة اللازمة لإنتاج غاز المبيعات، والمكثفات، والكبريت.

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استخدام أحدث التقنيات

وقال جورج صليبي، رئيس عمليات الهندسة والبناء في بتروفاك: تمتلك بتروفاك سجلاً قوياً وحافلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحضوراً منذ عام 1991 ويعمل بها نحو 3000 موظف في الدولة. ونحن ملتزمون تماماً بدعم الاستثمار المتواصل والمستدام في صناعة النفط والغاز بإمارة أبوظبي من خلال نهجنا الاستراتيجي الذي يركز على زيادة القيمة المقدمة إلى الاقتصاد المحلي. وتسهم هذه العقود الأخيرة في تعزيز علاقتنا مع مجموعة شركات أدنوك ونحن نتطلع إلى تسليم هذا المشروع الضخم بطريقة آمنة وناجحة ومستدامة.

تعزيز القيمة المضافة

وقال تان سري شهريل شمس الدين الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة «سابورا إنيرجي»: «يسرنا التعاون مع «أدنوك» لتنفيذ مشروع تطوير حقل دلما للغاز من خلال الاستفادة من تميزنا في الأعمال الفنية والتقنية. وتتمثل أولويتنا في دعم جهود «أدنوك» الرامية لتعزيز وزيادة القيمة من أحد أصولها.

وتماشياً مع معايير التقييم التجاري الشامل للعروض والمناقصات والتي تشمل بنداً خاصاً لتعزيز القيمة المحلية المضافة، قامت «أدنوك» بدراسة مدى مساهمة العقود المقدمة من الشركات في تعزيز القيمة المحلية المضافة في مختلف مراحل التنفيذ.ويعطي العرضان الفائزان اللذان تقدمت بهما كل من «بيتروفاك» و«سابورا إنيرجي» الأولوية في توفير مواد المشروع من مصادر داخل دولة الإمارات، واستخدام موردين ومصنعين محليين من خلال إنفاق مبلغ إجمالي يتجاوز 4.2 مليار درهم (1.15 مليار دولار)، ستتم إعادة توجيهها إلى الاقتصاد المحلي.