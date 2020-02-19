طفل فلسطيني يفقد عينه اليسرى إثر إصابته برصاص إسرائيلي

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

فقد الطفل الفلسطيني مالك عيسى (8 سنوات) بصره في عينه اليسرى، متأثرًا بإصابته بعيار مطاطي في بلدة العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة، السبت الماضي.

وقال والد الطفل عيسى في شريط مصور، نشره مركز معلومات وادي حلوة (مركز حقوقي غير حكومي): "إصابة مالك كانت قاتلة، لقد نجا من الموت، لكنه فقد بصره في العين اليسرى".

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وأضاف: "لقد شفي من إصابته في الدماغ، لكنه لن يرى مجددًا في عينه اليسرى، حتى لو لم يتم استئصالها، لأنها تنزف داخليًا".

وأشار إلى "وجود خطر استئصال العين كليًا، في حال عدم قدرة المستشفى على التئام الجرح الداخلي في العين اليسرى".

والسبت، أصيب الطفل عيسى بعيار مطاطي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة العيسوية شمال شرقيّ القدس المحتلة، أثناء عودته من المدرسة، برفقة شقيقاته، وهو يحمل حقيبته المدرسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.