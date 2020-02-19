"عمليات بغداد": إصابة العشرات من أفراد الأمن ببنادق صيد

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

أفادت قيادة "عمليات بغداد" التابعة للجيش، بإصابة عشرات من أفراد الأمن، الثلاثاء، ببنادق صيد تستخدمها "مجاميع" داخل التظاهرات الشعبية المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة في العاصمة العراقية.

وقالت القيادة، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "القوات الأمنية تتابع عمليات الرمي اليومي من خلال استخدام عدد من المجاميع داخل التظاهرات، بنادق الصيد، وإصابة عشرات المنتسبين بها في مناطق العين والوجه".

وأضافت أن "استخدام هذه البنادق يعد مخالفا للقانون، وعملا إجراميا"، مؤكدة "استمرارها بالإجراءات الاستخبارية لملاحقتهم واعتقالهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأشارت إلى أن قوات الأمن تتولى "تأمين الحماية الكاملة للمتظاهرين السلميين وتأمين منطقة التظاهر المحددة لهم"، في إشارة إلى ساحة التحرير معقل المتظاهرين في بغداد.

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ودعت القيادة، المتظاهرين إلى "التعاون مع القوات الأمنية للحد من المجاميع التخريبية، التي تستخدم هذه الوسائل الإجرامية".

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، اتهمت قوات الأمن، الإثنين، باستخدام بنادق صيد ضد المتظاهرين، ما تسبب بإصابة العشرات في بغداد ومناطق أخرى.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، كما يرفض تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، بتشكيل حكومة جديدة.

ويصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

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