قطر تسجل حالة إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية

الدوحة/ الخليج 365



أعلنت قطر، الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، لمواطن يبلغ من العمر 65 عاما.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، لمواطن يبلغ من العمر 65 عاما، ويعاني من عدة أمراض مزمنة.

وذكرت الوزارة، أن المريض أدخل المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض.

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وأوضحت أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه أحد فيروسات كورونا (فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية).

ولفتت إلى أن هذا الفيروس يختلف عن فيروس كورونا المستجد والمعروف ب (كوفيد 19)، والذي انتشر مؤخرا في الصين وعدد من الدول، حيث يختلف الفيروسان في مصدر العدوى وطرق انتقال المرض وشدته.

وقالت وزارة الصحة القطرية، عدم تشخيص أي حالة لعدوى فيروس الكورونا المستجد (كوفيد 19) في قطر حتى الآن.

يشار إلى أنه خلال العامين الماضيين، تم تسجيل ثلاث حالات لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في قطر، وفق المصدر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.