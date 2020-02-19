بيروت.. وفد لـ"حماس" يبحث مع لاريجاني مواجهة "صفقة" ترامب

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

بحث وفد من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني، سبل مواجهة "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 28 يناير/كانون ثاني الماضي، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل، وحل قضية اللاجئين خارج حدود إسرائيل.

وأوضحت "حماس"، في بيان، أن وفدها، وهو برئاسة رئيس مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق، ضم عضوي المكتب السياسي، حسام بدران وماهر عبيد، وممثل الحركة لدى طهران، خالد القدومي، وممثلها لدى لبنان، أحمد عبد الهادي.

وأضاف البيان، أن الجانبين بحثا "المستجدات السياسية في فلسطين والمنطقة، وصفقة القرن الأمريكية، وكيفية مواجهتها على المستويين الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى الحديث حول العلاقات الثنائية بين الحركة وإيران".

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ورفضت كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، ودول عديدة في مقدمتها تركيا، خطة ترامب؛ لأنها "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام".

وتابعت "حماس" أن وفدها أطلع لاريجاني على المستجدات السياسية، وعلى رؤية الحركة لمواجهة صفقة القرن الأمريكية، التي ترفضها (الحركة) وكل الفصائل الفلسطينية؛ لأنها تستهدف حق الشعب الفلسطيني في العودة، وفي إقامة دولته، وفي سيادته على أرضه وجوه وبحره.

فيما "أكد لاريجاني موقف طهران الرافض لصفقة القرن، وموقفها الثابت من دعم الشعب الفلسطيني"، وفق البيان.

وأضاف أن طهران، "ماضية في دعمه (الشعب الفلسطيني) ودعم المقاومة الفلسطينية، وحرصها المستمر على تطوير العلاقة مع حركة حماس".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.