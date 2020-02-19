ترامب: نعمل مع أردوغان سويا بخصوص إدلب

واشنطن/ الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعمل مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان سوية، بخصوص المشاكل المتعلقة بإدلب.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، الثلاثاء، في العاصمة واشنطن.

وردا على سؤال بخصوص اتصاله الهاتفي الأخير مع نظيره التركي، وصف ترامب أردوغان بـ "القوي والشديد"، وأنه يرتبط معه بعلاقات جيدة.

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وأضاف: "إننا نعمل سوية مع أردوغان بخصوص إدلب".

وأكد على أن أنقرة وواشنطن تعملان معا بخصوص حل المشاكل في إدلب، وأنه تباحث مع أردوغان حول ما يمكن فعله حول إدلب.

وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، السبت، بخصوص الاتصال الهاتفي بين زعيمي البلدين، أن ترامب أعرب لأردوغان عن بالغ شكره جراء مساعيه للحد من كارثة إنسانية جديدة في إدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.