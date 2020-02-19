إحصائية مجمع مستشفى ينبع العام لعام 2019 م

الخليج - ياسر الحبيشي

قدم مجمع مستشفى ينبع العام بمنطقة المدينة المنورة خدمات طبية متكاملة في العديد من التخصصات الطبية

لأكثر من 161821 مراجع خلال السنة الماضية.

و أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أن الإحصائيات الصادرة من قسم الإحصاء

بالمستشفى أظهرت أن قسم الطوارئ أستقبل 90900 حالة خلال العام الماضي 2019 م.

كما استفاد 70921 مراجع من الخدمات الطبية التي قدمتها العيادات الخارجية في العديد من التخصصات الطبية، كما تم عمل 4367 عملية جراحية،

Advertisements

وعمل 2,374,726 فحص مخبري، و1037 عملية جراحة اليوم الواحد , وقام قسم الاشعة بعمل 72759 صورة اشعة

وبلغ اجمالي المرضى المنومين 11657 مريض فيما كان عدد المواليد 2490 مولود ومولودة , اما اجمالي الولادات فكانت 2477 حالة ولادة.



إدارة العلاقات العامة والإعلام – بريد الإعلام

المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة