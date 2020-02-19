إنهاء معاناة مريضة من إنسداد في الأمعاء

الخليج - ياسر الحبيشي

ساهم بفضل الله فريق طبي بمستشفى أحد بالمدينة المنورة في إنهاء معاناة مريضة تعاني من إنسداد في الأمعاء الدقيقة ،

حيث تبين بعد إجراء الفحوصات وعمل الأشعة اللازمة تبين وجود حصوة مرارية إنتقلت للأمعاء نتيجة وجود فتحة ناسور بين الجزء الثاني

من الأثنى عشر و المرارة ، وتسببت في أعراض الإنسداد وقد قرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي عاجل عن طريق إستكشاف البطن

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حيث تم إستخراج الحصوة المسببة للإنسداد المعوي ، و تماثلت المريضة للشفاء و خرجت بصحة جيدة و لله الحمد.

إدارة العلاقات العامة والإعلام – بريد الإعلام

المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة