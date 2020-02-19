احصائية عيادات العيون بمستشفى أحد العام لعام 2019 م

الخليج - ياسر الحبيشي

قدم تجمع مستشفى أحد العام التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة إحصائية قسم العيون لعام 2019 م

حيث استقبلت العيادات الخارجية 7564 زائر اولي اما زيارات المتابعة فكانت 20032 مريض فيما بلغت زيارات الفحص الشامل 16930

واما قسم الطوارئ فقدم خدماته للفحص الاولي لي 27455 حالة و 85 حالة متابعة و 52 حالة منومة و 2581 حالات أخرى تم التعامل معها ،

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جميع أرقام الاحصائيات من الذكور والاناث .

فيما كان اجمالي المرضى المنومون 1011 مريض كما أجريت 103 عملية جراحية عامة و 6597 تدخل جراحي صغرى و 2076 تدخلات جراحية كبرى ,

وأجريت 1259 فحوصات اشعاعية و 2335 تصوير عيني .

والجدير بالذكر أن مركز العيون بمستشفى أحد العام يحتوي على أفضل أطباء العيون وامهرهم لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي منطقة المدينة المنورة

بأعلى معاير السلامة الطبية يأتي ذلك لحرص صحة المدينة على سلامة المواطنين والمقيمين والتأكد من تقديم افضل واعلى الخدمات الصحية لهم .