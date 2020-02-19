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الخليج - ياسر الحبيشي
وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد الخلاوي بالتحقيق بخصوص مقطع الفديو
الذي تم تصويره في طوارئ مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة والذي يتضمن شكوى لأحد المواطنين عن وجود
تقصير في تقديم الخدمة الصحية.
وأكد الدكتور الخلاوي أنه سيتم إجراء التحقيق ومراجعة كاميرات المراقبة
مع المختصين والفنيين لمعرفة ملابسات تلك المشكلة كما سيتم التعامل مع أي تقصير بكل جدية وتفنيد أي لبس حاصل بكل شفافية.
بيان صحفي مستشفى الملك فهد بالمدينة
كانت هذه تفاصيل خبر الخلاوي يوجه بالتحقيق ويؤكد سيتم التعامل بجدية لأي تقصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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