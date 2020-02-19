وظائف شاغرة بهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

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صحيفة الخليج الالكترونية
طرحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وظائف قانونية لحملة البكالوريوس، بمسمى باحث قانوني، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض.
واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، الأنظمة، الشريعة) بتقدير لا يقل عن جيد.
وأضافت أنه لا يُشترط وجود خبرة سابقة، ولكن يشترط أن يكون لديه القدرة على استخدام تطبيقات الحاسب الآلي.
وذكرت أن التقديم متاح الآن وحتى 25 فبراير الجاري، من خلال الرابط التالي: أضغط هنا
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