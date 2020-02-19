شاهد.. مطاردة وصدم متعمد بين سائقين على طريق الثمامة

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صحيفة الخليج الالكترونية
وثّق شخص عبر مقطع فيديو صدماً ومطاردة مثيرة بين سيارتين على أحد الأرصفة في طريق رئيسي بالعاصمة الرياض.
وأظهر الفيديو، الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، قائد سيارة من نوع كاديلاك “سكاليد” يقوم بصدم سيارة أخرى نوع نيسان “إكستيرا”، كان يطاردها على طريق الثمامة (التخصصي).
كما عبّر مغردون في “تويتر” عن استيائهم من مثل هذه التصرفات التي ينكرها الجميع.
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