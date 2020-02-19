شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عمالة مخالفة تصنع «نكهات السجائر الإلكترونية» بالقطيف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، خلال جولاتها الرقابية في القطيف عمالة مخالفة تستغل مستودعا لتصنيع نكهات السجائر الالكترونية. وأوضحت التجارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم مصادرة 2640 نكهة و2000 علبة جاهزة للبيع، وعليه تم تسليم العمالة وإغلاق الموقع لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عمالة مخالفة تصنع «نكهات السجائر الإلكترونية» بالقطيف (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.