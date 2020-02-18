شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأمة الكويتى يكشف حقيقة إصدار أوامر لحرس المجلس بضرب الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، حقيقة إصدار أوامر فى جلسة اليوم الثلاثاء، لحرس المجلس بضرب الجمهور، قائلا: "يشاء الله أن يكون المخرج التلفزيونى مصوبا كاميرته على وأنا أقول لا تضربوا الجمهور، بعد أن خشيت من ردة فعل الحرس ازاء قيام بعض الجمهور بالاعتداء اللفظى على أفراد الحرس ومحاولة ايذائهم جسديا".

وكتب الغانم، عبر حسابه على تويتر: "حسبى الله ونعم الوكيل، هم من حذرت منهم يوم أمس بمحاولتهم تخريب الجلسة، وهم من قاموا اليوم بترك مقاعدهم وكيل الشتائم والاعتداء على الأخ أمين عام مجلس الأمة والصعود إلى منصة الرئاسة وممارسة البذاءة، لينتهى الأمر بعد الجلسة باتهام الرئاسة بإصدار الأوامر لحرس المجلس لضرب الجمهور".

وأضاف الغانم: "لكن يشاء الله أن يكون المخرج التلفزيونى مصوبا كاميرته على وأنا أقول لا تضربوا الجمهور، بعد أن خشيت من ردة فعل الحرس ازاء قيام بعض الجمهور بالاعتداء اللفظى على أفراد الحرس ومحاولة ايذائهم جسديا".

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وتابع الغانم: "هؤلاء أيها الأفاكون، حرس المجلس الذى يضم أبناء وبنات الكويت من مختلف العائلات والقبائل الكريمة، هؤلاء ليسوا شبيحة أو مرتزقة ليقوموا بضرب الناس، بل إنهم وعلى الدوام كانوا يتحلون بضبط النفس إزاء الكثير من الانفعالات والسلوكيات غير المقبَولة ازائهم، وهم يستحقون منا الشكر والتقدير على حسن أدائهم، بدلا من تصويرهم كمعتدين ومتغولين على الغير، ومن يريد أن يعرف ما حدث اليوم، بعيدا عن القيل والقال والتلفيق، فليتابع أحداث الجلسة كاملة على قناة المجلس ليقطع الشك باليقين.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اتهم نواب بالمجلس بافتعال مسرحية وصفها بالتخريب بهدف تكفير الكويتيين بالديمقراطية، أثناء مناقشة تقارير التأمينات الاجتماعية، وقال إن النائب محمد المطير، كشف عن نفسه كأداة حضر الجلسة فقط للتخريب وليس ممارسة العملية الديمقراطية.

وكانت اشتباكات بالأيدى، وقعت بين عدد من نواب مجلس الأمة الكويتى على خلفية مناقشة قوانين العفو الشامل، فى غضون ذلك أعلن مقرر لجنة الموارد البشرية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتى النائب أسامة الشاهين انتهاء اللجنة من العمل بتكليفها بملف (تكويت) الوظائف والقطاع العام والخاص، ودعم وتمكين العنصر الوطنى للعمل فى القطاعات العامة والخاصة، وأوضح الشاهين - فى تصريح للصحفيين بالمركز الإعلامى لمجلس الأمة الكويتى - أن اللجنة قررت إعطاء الأولوية للتوظيف لأبناء الكويتيات بعد الكويتيين، ثم للجنسيات العربية، وذلك من خلال تعديل تشريعى يقضى بذلك، معربا عن أمله فى إحالة المقترح التشريعى إلى المجلس لإقراره فى أقرب فرصة ممكنة.

وأشار إلى أن اللجنة توافقت على إلزام الشركات الأجنبية التى تحصل على مناقصات فى الكويت بتوظيف الكويتيين، حتى لا ترحل هذه الشركات بعد أخذ مستحقاتها دون تدريب أو توظيف الكويتيين، مضيفا أن اللجنة ستدعو الجهات المعنية للاستماع إلى آرائها فى هذا المقترح وغيره من القضايا.