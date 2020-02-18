شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية المغربية تنقذ 111 مهاجرا غير شرعى من عرض البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قالت مصادر عسكرية بالرباط اليوم الثلاثاء إن البحرية الملكية المغربية قدمت المساعدة، فى عرض البحر المتوسط، لـ111 شخصا فى محاولة للهجرة غير المشروعة غالبيتهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 22 امرأة بالإضافة إلى قاصرين، واجهوا صعوبات على متن قوارب مطاطية وتقليدية.
وأوضحت المصادر - في تصريح اليوم- أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، والذين كان البعض منهم في حالة صحية متدهورة، تلقوا الإسعافات الأولية الضرورية على متن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية المغربية ، قبل أن يعودوا سالمين إلى موانئ طنجة والناظور والحسيمة بالمملكة.
ومن جهة اخرى وقع المغرب والشيلى، بالرباط على اتفاقية لإطلاق آلية للحوار البرلمانى بين البلدين، ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، وقع المذكرة رئيس مجلس النواب المغربى الحبيب المالكى، ورئيس مجلس النواب بجمهورية التشيلى، إيفان فلوريس جارسيا.
وتتعلق الاتفاقية بمأسسة لجنة للحوار البرلماني بين المجلسين، وإنشاء فضاء لتبادل الخبرات فى المجال التشريعى، إضافة إلى دعم إقامة روابط دائمة بهدف تبادل التجارب والتشريعات المقارنة، وكذا تبادل الوفود من البرلمانيين والموظفين بكلا المؤسستين التشريعيتين، والإسهام فى تعزيز مساهمة الدبلوماسية البرلمانية فى تطوير العلاقات بين حكومتى البلدين.
وتأتي هذه الاتفاقية، نظرًا لأهمية التعاون البرلماني فى تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، على الخصوص، وتأكيدًا من الطرفين على الدور المحو
كانت هذه تفاصيل خبر البحرية المغربية تنقذ 111 مهاجرا غير شرعى من عرض البحر المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.