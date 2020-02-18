شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية المغربية تنقذ 111 مهاجرا غير شرعى من عرض البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت مصادر عسكرية بالرباط اليوم الثلاثاء إن البحرية الملكية المغربية قدمت المساعدة، فى عرض البحر المتوسط، لـ111 شخصا فى محاولة للهجرة غير المشروعة غالبيتهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 22 امرأة بالإضافة إلى قاصرين، واجهوا صعوبات على متن قوارب مطاطية وتقليدية.

وأوضحت المصادر - في تصريح اليوم- أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، والذين كان البعض منهم في حالة صحية متدهورة، تلقوا الإسعافات الأولية الضرورية على متن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية المغربية ، قبل أن يعودوا سالمين إلى موانئ طنجة والناظور والحسيمة بالمملكة.