دعوة موريتانية سنغالية لتحالف دولي ضد الإرهاب بليبيا ودول الساحل

نواكشوط/ محمد البكاي/ الخليج 365

دعا الرئيسان الموريتاني، محمد ولد الغزواني، والسنغالي ماكي صال، الثلاثاء، إلى إقامة تحالف قاري ودولي للقضاء على الإرهاب في أفريقيا، وخاصة في ليبيا ودول الساحل الإفريقي.

وفي ختام زيارة "صال" لنواكشوط، بدأها الإثنين، شدد الرئيسيان، في بيان مشترك، على ضرورة "إقامة تحالف قاري ودولي واسع من أجل القضاء على الإرهاب والعنف في القارة، خصوصًا في ليبيا ودول الساحل".

وتشن تنظيمات متطرفة هجمات تستهدف ثكنات عسكرية وأجانب في دول الساحل، وهي: موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد وبوركينا فاسو.

أما في ليبيا، فتنازع قوات اللواء متقاعد، خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في بلد غني بالنفط.

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ودعا "ولد الغزواني" و"صال" إلى "الإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، بصورة تضمن التمثيل المنصف للدول الأعضاء، وتعكس الواقع الجيوسياسي الحالي".

وبشأن القضية الفلسطينية، أكدا "مساندتهما التامة لحل سلمي عادل ودائم، يقوم على أسس القانون الدولي المنصوص عليها في كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية"، وفق البيان.

وأجرى الرئيسان الموريتاني والسنغالي، في وقت سابق الثلاثاء، مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء أنهما عبرا "خلال المباحثات عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الأخوية والصداقة وحسن الجوار القائمة بين الشعبين الموريتاني والسنغالي"، وكذلك "عزمهما اتخاذ كل ما من شأنه أن يطورها ويعززها ضمانًا لتنمية متكاملة في البلدين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.