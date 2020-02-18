إسرائيل تبحث عن أسلحة في حقائب أطفال فلسطينيين داخل "روضة"

زين خليل / الخليج 365

كشفت قناة عبرية، الثلاثاء، عن مقطع فيديو يوثق اقتحام الشرطة الإسرائيلية، روضة أطفال (حضانة) في مدينة عربية (وسط)، وتفتيش حقائب الصغار بحثا عن أسلحة.

وقالت القناة "13" الخاصة، إن الواقعة حدثت الإثنين، في مدينة الطيبة العربية، الواقعة بمنطقة المثلث الجنوبي.

ولم يحمل عناصر الشرطة تصريحا قضائيا أو أمر تفتيش أو إذنا من وزارة التعليم الإسرائيلية، لاقتحام روضة الأطفال وتفتيش الحقائب، وفق المصدر ذاته.

وأوضحت القناة أن عملية التفتيش لم تسفر عن العثور على شيء.

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ولفتت إلى أن أولياء أمور أطفال تواجدوا في المكان، أعلنوا عزمهم تقديم بلاغ لقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، التابع لوزارة العدل.

ويظهر الفيديو أولياء أمور ومعلمات وأطفالا وقد بدوا خائفين، فيما يُسمع صوت أحد العناصر قائلا "تقدمي ببلاغ"، و"صور ما شئت لكن تنحَ جانبا ولا تتسبب في الإزعاج"، فيما يقوم الشرطي بتفتيش الحقائب.

ولم تعلق الشرطة الإسرائيلية على الواقعة حتى الساعة 18:00 (ت.غ).



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