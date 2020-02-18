للمرة الثانية.. مليشيات حفتر تقصف ميناء طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، مساء الثلاثاء، أن مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، استهدفت ميناء العاصمة طرابلس، للمرة الثانية، وذلك بعد استهدافه صباحا.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق، مصطفى المجعي، للأناضول، إن "مليشيات خليفة حفتر، استهدفت ميناء طرابلس البحري مرة أخرى الثلاثاء، بعدد من الصواريخ".

وأضاف المجعي، أن "القصف يهدف إلى إرهاب الناس، وزيادة تأزيم الأزمة".

Advertisements

وسجلت مصلحة الموانئ التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، خسائر مادية كبيرة، نتيجة استهداف مليشيات حفتر، ميناء طرابلس البحري (تجاري).

وأوضح بيان للمركز الإعلامي، أنه بحسب تقييمات أولية، فإن تلك "الخسائر الكبيرة"، كانت على مستوى السفن التجارية والبضائع الخاصة بالمواطنين.

وأشار البيان، إلى أن القصف كان على بُعد أمتار من ميدان الشهداء، الذي شهد، الإثنين، احتفالا بالذكرى التاسعة لـ"ثورة 17 فبراير (شباط)"، التي أطاحت بنظام الراحل معمر القذافي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت عملية "بركان الغضب"، أن مليشيات حفتر، استهدفت ميناء طرابلس البحري بقذائف صاروخية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.