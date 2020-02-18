السفير الأمريكي يُذكر حفتر بالتزامه بالهدنة في ليبيا

عبد الجبار أبوراس/ الخليج 365

التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمدينة بنغازي، شرقي ليبيا، وأعرب عن تطلعه لزيارة العاصمة طرابلس للقاء رئيس الوزراء فائز السراج.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع "تويتر".

وقالت السفارة الأمريكية، إن نورلاند، قام بزيارته الأولى إلى ليبيا والتقى بحفتر، ليؤكد مجدّدا على أهمية التوصّل إلى تسوية تفاوضية.

وأضافت السفارة، في تغريدة أخرى، أن نورلاند، أشار إلى الالتزام المعلن الذي أبداه حفتر بوقف دائم لإطلاق النار.

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والسبت الماضي، أعلن حفتر رفضه وقف إطلاق النار قبل السيطرة على العاصمة طرابلس، في أول رد على مصادقة مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على مشروع قرار بريطاني، يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكّد السفير الأمريكي، مجدّداً على التزام الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين، بوقف التصعيد وحظر الأسلحة والحل السياسي للنزاع.

كما أوضحت السفارة أن نورلاند، يتطلع إلى زيارة العاصمة الليبية طرابلس، للقاء رئيس حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، فائز السراج، حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن مكتب حفتر، في بيان، أن الأخير بحث مع السفير الأمريكي، ببنغازي، ملف الأزمة الليبية.

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