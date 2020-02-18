مصر.. مناورة جوية مع فرنسا في نطاق البحرين المتوسط والأحمر

إسطنبول / الخليج 365



أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، تنفيذ مناورة جوية مع فرنسا، في نطاق البحرين المتوسط والأحمر، بمشاركة حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول وطائرات الرافال و(إف - 16).

وأوضح المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان عبر فيسبوك، أن "عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية نفذوا تدريبا جويا عابرا بنطاق البحرين المتوسط والأحمر".

وأشار إلى أن التدريب تم "أثناء تواجد حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول) بالبحر المتوسط وبمشاركة عدد من طائرات الرافال و(إف - 16) المصرية".

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وووفق البيان، "تضمن التدريب قيام الجانب المصرى والفرنسى بتنفيذ مهام البحث والإنقاذ داخل وخارج المياه الإقليمية المصرية، والتدريب على الدفاع والهجوم على هدف حيوى بحرى، وتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود فى الجو".

كما تضمن التدريب على "مهاجمة قطع بحرية بمناطق التدريب بمسرح عمليات البحر الأحمر".

وأوضح البيان أن "التدريب يهدف إلى نقل وتبادل الخبرات بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمى بالمنطقة".

وتشهد المنطقة التي تعج بصراعات مسلحة وأزمة بين طهران وواشنطن ودول خليجية، زخما لافتا من التدريبات العسكرية المشتركة عربيا أو مع دول غربية، لا سيما خلال العامين الأخيرين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.