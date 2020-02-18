"حماس" تبحث مع الفصائل قضايا فلسطينية في بيروت

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

بحثت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، مع الفصائل الفلسطينية في العاصمة لبنانية بيروت، سبل مواجهة "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة، وقضية المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وقالت الحركة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن رئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران، التقى الأمناء العامين وقيادات من الفصائل الفلسطينية في لبنان.

واستعراض اللقاء، آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتداعيات "صفقة القرن"، وسبل مواجهتها بكل الوسائل المتاحة، وقضايا المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وحسب البيان، شددت الفصائل "على رفضهم المطلق لكل مضامين صفقة القرن التي تستهدف حقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني".

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وأكدوا أن "الوحدة الوطنية هي الحجر الأساس لمواجهة الصفقة وإفشالها، وعلى حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والدفاع عن أرضه ومقدساته بكل الوسائل المتاحة".

وأعرب المجتمعون عن رفضهم للتطبيع مع إسرائيل، داعين لـ"ضرورة تشكيل أكبر حالة إسناد عربي وإسلامي ودولي من أجل دعم شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة صفقة القرن".

ولفتوا إلى أن "قضية الأسرى في سجون الاحتلال هي قضية وطنية مهمة ستبقى على رأس الأولويات".

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، وحل قضية اللاجئين خارج حدود إسرائيل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير)، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية قرابة 5 آلاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.