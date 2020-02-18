إسطنبول.. "الريان" القطرية تشتري فندقين بنحو 100 مليون يورو

إسطنبول/ الخليج 365



اشترت شركة الريان القطرية للاستثمار السياحي، فندقين في إسطنبول بقيمة 93 مليون يورو (102 مليون دولار).



جاء ذلك في كلمة لسنان كوسا أوغلو، المدير العام لفندقي "جي دبليو ماريوت إسطنبول بوسفور"، و"شيراتون إسطنبول سيتي سنتر"، خلال حفل افتتاح فندق "ماريوت إسطنبول" بمنطقة قره كوي.



وأشار كوسا أوغلو، إلى زيادة الإمكانات السياحية في إسطنبول باستمرار، وأنها تعتبر من أبرز وجهات السياحة في البلاد، الأمر الذي يساهم في جذبها لأفخر ماركات الفنادق العالمية.



وأضاف أن مجموعة جي دبليو ماريوت (JW Marriot)، افتتحت أول فندق لها في إسطنبول بمنطقة قره كوي، بعدما افتتحت فيما سبق فندقا في العاصمة أنقرة.



وأوضح كوسا أوغلو، أن مجموعة ماريوت، حوّلت "خان ولي علمدار" التاريخي بقره كوي، والذي تم بناؤه على يد المهندسين الإيطاليين قبل 180 عاما، إلى فندق بعد إتمام عمليات الترميم والتصميم فيه، ومنحته اسم "جي دبليو ماريوت إسطنبول بوسفور".



ولفت إلى أن الفندق بدأ باستقبال نزلائه بأفضل خدمات، وأجمل إطلالة على الأحياء القديمة من إسطنبول، وبرج الفتاة، ومضيق البوسفور.



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وأعرب عن بالغ امتنانه جراء افتتاح الفندق في واحدة من أجمل المناطق التاريخية في إسطنبول.



ويحتوي الفندق على 130 غرفة، بينها 16 غرفة سويت (أجنحة).



وأشار كوسا أوغلو، إلى أن شركة الريان للاستثمار السياحي تمتلك حاليا 27 فندقا في كل من أوروبا، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية، والشرق الأوسط.



وتابع قائلا فيما يخص فنادق المجموعة بإسطنبول، فإن الشركة القطرية أنفقت 93 مليون يورو لشراء فندق "جي دبليو ماريوت إسطنبول بوسفور"، وفندق "شيراتون إسطنبول سيتي سنتر".



وتم إنشاء الفندق المذكور قبل 180 عاماً، من قبل معماريين إيطاليين، واستخدم في البداية كمركز تجاري، ومن ثم أصبح خاناً تقليدياً تحت مسمى "خان ولي علمدار".



وقبل 4 سنوات، أعلنت شركة "الريان" القطرية، استثمارها في "جي دبليو ماريوت إسطنبول البوسفور"، حيث أخضعته لعمليات ترميم وصيانة كبيرة بهدف افتتاحه كفندق.

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