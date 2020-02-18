"الأعلى الليبي" يضع 3 مطالب قبل عقد الحوار السياسي بجنيف

طرابلس/ جهاد نصر/ الخليج 365

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لتنفيذ ثلاثة مطالب لضمان نجاح المفاوضات السياسية حول الأزمة الليبية، المزمع انطلاقها في 26 فبراير/ شباط الجاري، في جنيف.

جاء ذلك في مراسلة بعثها المشري، إلى المبعوث الأممى، ونشرتها، الثلاثاء، الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى، على موقع "فيسبوك".

وقال المشري، إنه "لضمان فعالية ونجاح الحوار المزمع عقده بين مجلسي الدولة والنواب (موالي لخليفة حفتر) فإنه من الواجب تزويد المجلس بأجندة اللقاءات، وجدول أعمال الاجتماعات".

كما طالب بتزويد المجلس الأعلى، بقائمة المستقلين، التي تضم 14 شخصية اختارتهم البعثة الأممية للمشاركة في مسار الحوار السياسي.

وبحسب تصريحات سابقة للمبعوث الأممي، فإن مسار الحوار في جنيف، سيشارك فيه 40 شخصية ليبية من بينهم 13 يرشحهم المجلس الأعلى للدولة، و13 آخرين يمثلون مجلس النواب، فيما ستختار البعثة الأممية 14 شخصية أخرى مستقلة.

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واقترح المشري، أن تضم وفود الحوار السياسي حصة للنساء، بحيث تشارك امرأتين في كل وفد.

وشدد على ضرورة إرسال البيانات المطلوبة قبل السبت المقبل، حيث سيعقد المجلس جلسة لمناقشتها.

وبالتوازي مع مسار الحوار السياسي، انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة جلسات الحوار الاقتصادي، في 10 فبراير/شباط الجاري، كما انطلقت، الثلاثاء، الجولة الثانية من جلسات الحوار العسكري في جنيف التي تضم 5 أعضاء يمثلون حكومة الوفاق و5 آخرين يمثلون قوات حفتر.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشهد طرابلس عاصمة ليبيا مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها.

ولاحتواء تلك التطورات وبعد مبادرات دولية، أقر مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، وقف إطلاق نار دائم غير مشروط في ليبيا، غير أن خليفة حفتر أعلن قبل يومين، أن هجومه على طرابلس لن يتوقف إلا بعد السيطرة عليها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.