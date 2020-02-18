اللواء د.الحربي: انتخابات ولايتي نيفادا وكارولينا لن تمنح التقدم للمرشح الديمقراطي

صحيفة الخليج الإلكترونية قال المتخصص في الدرسات الإستراتيجية والعلوم السياسية اللواء الحربي المتقاعد، الدكتور محمد الحربي , بأن استطلاعات الرأي الحديثة تشير لتقدم بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية لمرشحي الحزب الديمقراطي , على منافسه بوتيجج . وأضاف الحربي , بأن الانتخابات في ولايتي نيفادا وكارولينا الشمالية , لن تمنح التقدم الواضح والصريح لأى من المرشحين , وسيكون الحسم فى جولة انتخابات يوم «الثلاثاء الكبير» بداية شهر مارس حيث تشهد 14 ولاية انتخابات تمهيدية فى نفس اليوم وتحدد نتائجها إلى حد كبير هوية المرشحون الاوفر حظا للاستمرار في السباق وحتى موعد المؤتمر الديموقراطي للإعلان عن المرشح لسباق رئاسة الولايات المتحدة للفترة ما بين 13 و 16 يوليو في ميلواكي بولاية ويسكونسن.

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