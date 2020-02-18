التعاون يسقط الدحيل بهدفين

صحيفة الخليج الالكترونية

تغلَّب فريق التعاون الأول لكرة القدم على ضيفه الدحيل القطري بنتيجة هدفين دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتصدَّر التعاون مجموعته بست نقاط، وحل الدحيل ثانيًا بثلاث نقاط، وتقاسم الشارقة وبيروزي المركز الثالث بنقطة لكل فريق.

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افتتح النجم الدولي السابق محمد السهلاوي أهداف اللقاء محققًا هدف التقدم في زمن شوط المباراة الأول، وتحديدًا عند الدقيقة الـ34 بعد متابعته كرة عائدة من حارس المرمى؛ ليسددها في الشباك هدفًا أول للتعاون.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ55، تمكَّن عبدالمجيد السواط من إضافة الهدف الثاني للتعاون بعد تلقيه تمريره من محمد السهلاوي؛ ليودعها الأخير داخل المرمى هدفًا ثانيًا للتعاون.

وقبل نهاية اللقاء تمكن دفاع الدحيل من إنقاذ مرماه من هدف محقق للسهلاوي بعد تقدم حارس المرمى.