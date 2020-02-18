في وضح النهار.. تحطيم زجاج سيارة وسرقة محتوياتها بالرياض (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثقت كاميرا مراقبة في أحد شوارع الرياض لحظة سرقة حقيبة في وضح النهار من داخل سيارة تقف بجانب الطريق العام. Advertisements وظهر خلال المقطع الذي رصدته كاميرا المراقبة شخص مجهول يقترب من سيارة متوقفة في حي المونسية، بطريقة مريبة. وفجأة قام هذا الشخص بتهشيم زجاج السيارة الجانبي وسرقة حقيبة من داخلها، ثم لاذ بالفرار.

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