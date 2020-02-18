دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع HONOR تؤكد على خططها للإعلان الرسمي عن MagicBook للأسواق العالمية في 24 من فبراير ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة HONOR على خططها لإطلاق الإصدارات الجديدة من سلسلة أجهزة MagicBook للأسواق العالمية في 24 من فبراير الجاري، على أن ينطلق المؤتمر من إسبانيا.

تخطط علامة HONOR التجارية التابعة لشركة هواوي لعقد مؤتمرها القادم من إسبانيا، حيث تكشف النقاب فيه عن سلسلة أجهزة MagicBook، وأيضاً هاتف HONOR 9X Pro في مؤتمر منفصل يعقد من الشركة في برشلونة.

تنطلق سلسلة أجهزة الحاسب HONOR MagicBook للمرة الأولى في الأسواق العالمية في 24 من فبراير، كما ينطلق خلال الحدث هاتف HONOR 9X Pro، كأول هاتف ينطلق بخدمات هواوي كبديل لخدمات جوجل، كما يضم الهاتف رقاقة Kirin 810 بدقة تصنيع 7 نانومتر.

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ومن المقرر أن يدعم كلاً من جهاز HONOR Magicbook 14 وHONOR Magicbook 15 برقاقة AMD Ryzen التي كشف عنها في شهر نوفمبر من العام الماضي.

يذكر أن حدث HONOR يعقد على شبكة الإنترنت في 24 من فبراير، كما يتم بث الحدث على شبكات التواصل الإجتماعي من الفيس بوك، تويتر وأيضاً اليوتيوب.

المصدر

هذا الموضوع HONOR تؤكد على خططها للإعلان الرسمي عن MagicBook للأسواق العالمية في 24 من فبراير ظهر على التقنية بلا حدود.