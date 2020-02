دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الاعلان عن Ricoh WG-70 كاميرا مضادة للصدمات وللتصوير تحت الماء

اعلنت شركة ريكو عن أحدث كاميراتها المدمجة والوعرة Ricoh WG-70 والتي حصلت على بعض التحسينات من ناحية قابلية الاستخدام مقارنة بالإصدار السابق WG-60 مع الحفاظ على جميع ميزات التصميم، شاهد الفيديو في الاسفل الذي يعرض جودة الكاميرا في التصوير تحت الماء ثم تابع القراءة… © القيادي الاعلان عن Ricoh WG-70 كاميرا مضادة للصدمات وللتصوير تحت الماء

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان

اقرأ ايضاً | كاميرا Ricoh GR III بمستشعر 24MP واستقرار ثلاثي المحاور

تعد كاميرا Ricoh WG-70 اصدار محسن عن سابقه، تستخدم كلتا الكاميرتين

مستشعر صورة BSI CMOS بوضوح 16 ميجابيكسل قياس 1/2.3 بوصة مع عدسة

زوم مكافئة لـ 28-140 ملم بفتحة متغيرة f/3.5-5.5 مدعومة بحساسية ISO

تبدأ من 125 حتى 6400.

© alqiyady الاعلان عن Ricoh WG-70 كاميرا مضادة للصدمات وللتصوير تحت الماء

تحتوي الكاميرا على نفس شاشة LCD بحجم 2.7 بوصة بوضوح 230 الف نقطة،

بتصميم هيكل مطابق مع مقاومة للماء حتى 14 متر ومقاومة للصدمات من ارتفاع

يصل إلى 1.6 متر، مع قدرة تحمل لدرجات الحرارة المنخفضة عند -10 درجة مئوية،

ومقاومة ضغط لما يصل إلى 100 كجم من القوة.

© alqiyady الاعلان عن Ricoh WG-70 كاميرا مضادة للصدمات وللتصوير تحت الماء

يبدو أن الميزات الجديدة مقصورة على تحسينات برنامج التشغيل، حيث يتيح لك

Advertisements

وضع الميكروسكوب الرقمي الجديد التقاط صور ومشاهد فيديو بدقة FHD

بوضوح 1920 × 1080 مع قطع للمستشعر للحصول على اعلى درجة ممكنة من التكبير،

يعمل وضع التصوير المتقدم تحت الماء تلقائيًا على إصلاح اللون للصور والفيديو

تحت الماء؛ ووظيفة “المعالجة المتقاطعة” الجديدة تقوم بتحرير صورك

ومشاهد الفيديو داخل الكاميرا لإعطائها لون فريد كنوع من اللمسة النهائية.

© alqiyady الاعلان عن Ricoh WG-70 كاميرا مضادة للصدمات وللتصوير تحت الماء * سعر كاميرا Ricoh WG-70

تتوفر كاميرا Ricoh WG-70 باللون الأسود أو البرتقالي ومن المقرر أن تبدأ

عمليات شحن الكاميرا في منتصف شهر مارس بسعر يبلغ 280$ دولار أمريكي اي ما يعادل:

1,030 درهم اماراتي / 1,050 ريال سعودي / 85 دينار كويتي / 1,020 ريال قطري

/ 4,380 جنيه مصري.

© alqiyady الاعلان عن Ricoh WG-70 كاميرا مضادة للصدمات وللتصوير تحت الماء

يمكنك بالفعل طلب الشراء المسبق للكاميرا واذا اردت معرفة المزيد حول هذه الكاميرا

توجه إلى الموقع الرسمي للشركة.

ما رأيك بالكاميرا الجديدة من ريكو؟ هل سبق لك وان امتلكت احدى كاميراتهم؟

شاركنا برأيك في خانة التعليقات اسفل المقال، ولا تنسى تقييم الموضوع في الاسفل

لمساعدتنا على تقديم محتوى افضل.

The post الاعلان عن Ricoh WG-70 كاميرا مضادة للصدمات وللتصوير تحت الماء appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي