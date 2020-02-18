السعودية والنرويج تبحثان المستجدات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع وزيرة خارجية النرويج ايني إريكسون، التي تزور السعودية حاليا، العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزھا وتطويرھا في المجالات كافة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء أن الجانبين بحثا أيضا المسـتجدات والتطورات الإقليمية الراھنة، والقضايا ذات الاھتمام المشترك.
كما استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض امس، رئيس معهد دول الخليج العربية فى واشنطن السفير دوجلاس سيليمان.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" ، جرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون البحثية، وأهمية الأدوار التى تضطلع بها مراكز البحث فى فهم الواقع السياسي واستشراف آفاقه في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.
من ناحية أخرى، نفى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، وجود خطط لعقد لقاء سعودى إسرائيلي، وقال الوزير السعودى لقناة العربية الخميس: "ليس صحيحا أن هناك خططا لعقد لقاء سعودى إسرائيلي، ونقف مع فلسطين بقوة ولا علاقة لنا بإسرائيل"، مشددا على أن سياسة الرياض حول القضية الفلسطينية ثابتة" .
وأضاف وزير الخارجية السعودى فى تصريحاته: علاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان، مشددا على أن السعودية ترحب بأى محاولة لحل القضية الفلسطينية.
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