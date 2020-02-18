شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى لـ"قائد الجيش الليبى": يجب التوصل لتسوية تفاوضية فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، جدد التزامه خلال لقاء السفير الأمريكى بوقف دائم لإطلاق النار، فيما أكد السفير الأمريكى خلال أول اجتماع له مع المشير خليفة حفتر على أهمية التوصل إلى تسوية تفاوضية فى ليبيا.

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وكان قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر استقبل السفير الأمريكى لدى ليبيا، لبحث سبل مكافحة الإرهاب وتأمين البلاد وحفظ سيادتها، جاء ذلك بحسب ما أوردته شبكة سكاى نيوز الإخبارية فى خبر عاجل عبر شريطها الإخبارى، وقال حفتر، إن الجيش الوطنى الليبى يتمسك بالثوابت الوطنية التى تنص على تأمين التراب الليبى وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج المرتزقة الذين جلبهم الغزو التركى، مشيرًا إلى أن الجيش الوطنى يتمسك بالثوابت الوطنية التى تنص على تأمين التراب الليبى وإنهاء سيطرة الإرهابيين عليها.

وبثت شبكة سكاى نيوز الإخبارية لقطات فيديو تبرز لحظة استهداف السفينة التركية المحملة بالأسلحة والتى ترسو فى ميناء طرابلس الليبى، وأكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقيادة العامة للجيش الليبى، أن الجيش قصف، الثلاثاء، سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر لتسليمها إلى الميليشيات المسلحة، بعد وصولها إلى ميناء طرابلس البحري.