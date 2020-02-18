شكرا لقرائتكم خبر عن موظف خليجى يقاوم الأمن وأمه تعض أفراد الشرطة فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات موظفاً خليجياً ووالدته بعد أن قاوم المتهم الأول، أفراد الشرطة أثناء تأديتهم وظيفتهم، في حين قاومت المتهمة الثانية والدته، الموظفين القائمين على تنفيذ القانون وعضت يد أحد أفراد الشرطة.

ووفق الشاهد الأول فى القضية وكيل في إدارة مكافحة المخدرات، فقد تم الانتقال لمنطقة الورقاء، وتمت ملاحظة المبلغ خارج منزل المتهم بعد أن تعرض للاعتداء من قبله، وتبين أن المتهم شقيق زوجته.