ليبيا تنفي وجود أي سفينة تركية بميناء طرابلس عند استهدافه

طرابلس/ الخليج 365
قالت مديرية الموانئ الليبية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، إنه لا توجد أي سفينة تركية في ميناء طرابلس (مدني) الذي تعرض للقصف على يد مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وذكرت قناة "بانوراما" الليبية (خاصة)، نقلا عن مديرية الموانئ بالبلاد، إن عناصر حفتر، استهدفوا بالصواريخ ميناء طرابلس، الثلاثاء.
ولفتت القناة، استنادا إلى ذات المصدر، إلى أنه لا توجد أي سفينة تركية في ميناء طرابلس،.
وأضافت أن الميناء يُستخدم فقط لأغراض مدنية، وأنه لم يكن يضم أي معدات عسكرية لدى تعرضه للقصف.
وادعت قنوات فضائية تابعة للسعودية، والإمارات، أن القصف استهدف سفينة تركية بينما كانت تنقل أسلحة إلى ليبيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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