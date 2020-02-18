إسرائيل تعيد توسيع مساحة الصيد بغزة إلى 15 ميلا

زين خليل، محمد ماجد/الخليج 365

قررت إسرائيل، الثلاثاء، توسيع مساحة صيد الأسماك قبالة بحر قطاع غزة إلى 15 ميلاً، اعتبارا من الأربعاء.

وقال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، في تصريح للأناضول، إن "إسرائيل قررت توسيع مساحة صيد الأسماك في بحر غزة لـ 15 ميلا بحريا بدلا من 10 أميال بدءا من الساعة 6 صباح الأربعاء".

وأضاف: "سيتم توسيع مساحة الصيد من ميناء مدينة غزة، وحتّى مدينة رفح جنوب لـ 15 ميلا بحريا، فيما تبقى من شمال القطاع وحتى الميناء لـ6 أميال بحرية".

وفي سياق متصل، نقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، عن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، تأكيد توسيع مساحة الصيد في بحر غزة.

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وقال أبو ركن، إنه "في ضوء الهدوء النسبي الذي يشهده غلاف غزة (المستوطنات المتاخمة للسياج الأمني الفاصل شرق القطاع) خلال الأيام الأخيرة ووقف إطلاق البالونات المتفجرة، تقرر توسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلا بحريا".

كذلك تقرر إضافة 2000 تصريح دخول لتجار فلسطينين من القطاع إلى إسرائيل، بحسب المصدر ذاته.

وفي 5 فبراير/شباط الجاري أعلنت إسرائيل، تقليص مساحة الصيد بغزة من 15 إلى 10 أميال، بدعوى استمرار إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة من القطاع.

وعلى فترات متقاربة، تعلن إسرائيل زيادة أو تقليص مساحة صيد الأسماك قبالة شواطئ غزة، حيث ترهن ذلك بالتوتر الأمني في القطاع.

ومنذ 13 عاما، تفرض إسرائيل حصارا متواصلا على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.