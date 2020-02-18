سلامة يصف وقف إطلاق النار في ليبيا بالـ"هش"

جنيف/ الخليج 365

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الثلاثاء، إنّ "وقف إطلاق النار هشّ، ويتعرض لخروقات متكررة، حتى أنّ ميناء طرابلس تعرض اليوم لهجوم".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في مكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، عقب الجولة الثانية لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" الهادفة لإيجاد حل للأزمة القائمة في البلاد.

وأكد سلامة، تعرض ميناء طرابلس الثلاثاء، لهجوم، دون ذكر الجهة التي تقف وراءها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت عملية بركان الغضب، التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، أن ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، استهدفت ميناء طرابلس البحري بقذائف صاروخية.

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وهذه المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن استهداف ميناء طرابلس البحري (مدني).

وفي سياق ذي صلة، أشار سلامة، إلى أنّ الجولة الثانية لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، تهدف لتحقيق إجماع بين الأطراف المتنازعة.

وفي 3 فبراير/شباط الجاري، انطلقت الجولة الأولى لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة، وانتهت في الثامن من ذات الشهر.

جدير بالذكر، أنه خلال مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، تقرر عقد اجتماعات بين الأطراف الليبية بدعم أممي بهدف الوصول لوقف إطلاق نار دائم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.