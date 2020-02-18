حفتر يبحث مع السفير الأمريكي الأزمة الليبية

طرابلس/ جهاد نصر/ الخليج 365

بحث اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، مع سفير واشنطن لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، الثلاثاء، ملف الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال استقبال حفتر للسفير الأمريكي في مكتبه بمدينة بنغازي (شرق)، حسب بيان لمكتب الأول.

ولم ترشح تفاصيل أخرى عن فحوى اللقاء.

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وحتى الساعة 14:30 ت.غ، لم يصدر عن السفارة الأمريكية بيان بشأن اللقاء.

وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، وقف لإطلاق النار بين الحكومة وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وبوتيرة يومية، تخرق مليشيات حفتر، قرار مجلس الأمن الدولي، بوقف إطلاق النار، بشن هجمات على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.