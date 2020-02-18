راعي الوفاء راح

الخليج - سلمى النجار اخفي همومك لو حمل قلبك اجراح

وإسلك دروب العز لا تحني الراس محد بهاذا الكون عايش،. ومرتاح

كلن ضحك وخفا همومه عن الناس ولي نساك انساه لو قربه افراح

دامك غني بالله حذراك تنحاس Advertisements خلك بهاذا الكون عابر و سواح

ازرع دروب الطيب ياطيب الساس ترى الزمن غدار لو يوم لك طاح

لا بد ما تشرب من السم بالكاس اقفا الزمن الاول وراعي الوفاء راح

واللي بقى قاسي ولا عنده احساس

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