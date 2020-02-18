شكرا لقرائتكم خبر عن «درّة».. ناقلة نفط عملاقة تنضم للأسطول البحري السعودي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الھیئة العامة للنقل، اليوم الثلاثاء، عن انضمام ناقلة نفط عملاقة إلى الأسطول البحري السعودي. وأطلق على الناقلة الجديدة المملوكة لشركة “البحري” اسم ُ “درّة”، ورُفع علیھا العلم السعودي. ووأشارت هيئة النقل إلى أن الناقلة الجديدة ستساهم، في تعزيز دور المملكة في صناعة النقل البحري، وريادتھا الإقلیمیة والدولیة في

ھذا المجال. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «درّة».. ناقلة نفط عملاقة تنضم للأسطول البحري السعودي (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.