شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: المملكة خالية من كورونا الجديد.. وارتفاع الإصابات لـ73 ألف عالميا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة عدم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) داخل المملكة حتى الآن، وذلك في تقريرها اليومي لمتابعة تطورات الفيروس.

وأشارت الوزارة، إلى أن العدد الإجمالي للحالات في العالم بلغ 73591 حالة، معظمها في الصين، وتعافى من المصابين 12803، بينما توفي 1873 مصاباً.

وأضافت وزارة الصحة أنها فحصت 3195 مسافراً من الرحلات الجوية المباشرة من الصين، و2019 مسافراً من الرحلات غير المباشرة، ولم ترصد أي حالة إصابة بالفيروس.