شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كانون تطلق كاميراتها EOS R5 الجديدة بدقة 8K والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
أطلقت شركة كانون كاميراتها EOS R5 الجديدة من فئة الموديلات العاكسة ذات الإطار الكامل، وأوضحت الشركة اليابانية أن الكاميرا الجديدة تعتبر أول كاميرا متغيرة العدسة تتيح إمكانية تسجيل الفيديو بدقة 8K. وتهدف شركة كانون من خلال الكاميرا الجديدة إلى تلبية متطلبات المحترفين، حيث إنها تشتمل على العديد من الوظائف المتطورة، مثل وظيفة الصور المتسلسلة بسرعة تصل إلى 20 صورة في الثانية بواسطة الغالق الإلكتروني، وعند استعمال الغالق الميكانيكي فإن سرعة كاميرا EOS R5 الجديدة تصل إلى 12 صورة في الثانية. وأضافت الشركة اليابانية أن الكاميرا EOS R5 تتضمن وظيفة جديدة لتثبيت الصورة داخل الكاميرا، والتي تعمل مع مثبت الصورة البصري للعدسة، وبالتالي يتمكن المصور من تسجيل الفيديو والتقاط الصور بدون تشويه تقريبا، كما تتيح كاميرا كانون الجديدة إمكانية النقل التلقائي للبيانات إلى خدمة كانون السحابية، بالإضافة إلى أنها تشتمل على موضعين لتركيب بطاقات الذاكرة.
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