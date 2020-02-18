سوار يمنع تجسس المساعد الذكي على المستخدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

تعرضت المساعدات الصوتية الذكية، مثل ألكسا من أمازون وابل سيري للانتقاد على مدار السنوات القليلة الماضية بسبب "الاستماع" إلى محادثات مالكيها. ويعتقد فريق من العلماء أنهم طوروا السلاح النهائي، لمنع التجسس على هذه الأجهزة، وهو جهاز يمكن ارتداؤه يطلق عليه اسم "سوار الصمت" مزود بـ 23 مكبراً، تنبعث منها إشارات فوق صوتية تغطي صوت المستخدم.



وفي حين أن هذه الإشارات بالموجات فوق الصوتية لا يمكن اكتشافها من قبل الأذن البشرية، إلا أنها تتسرب إلى الطيف المسموع بعد أن يتم التقاطها بواسطة الميكروفونات، مما ينتج عنه إشارة تشويش داخل دائرة الميكروفون تعطل التسجيلات الصوتية. واختار فريق من جامعة شيكاغو تصميم هذه التقنية على شكل سوار، لالتقاط إيماءات مرتديه الطبيعية التي تحدث أثناء التحدث، ويمكنه التشويش على ميكروفونات أجهزة المساعد الذكي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويمكن تنشيط الجهاز بسهولة عندما يبدأ الشخص في التحدث، لأنه يستخدم حركات اليد الطبيعية، ويحتوي على مولد موجة يشبه إشارة التشويش بالموجات فوق الصوتية، والتي تنتج موجة بتردد يصل إلى 12.5 ميغا هيرتز. ووجد الباحثون أن السوار القابل للارتداء فعال بنسبة 96% في التشويش على الأجهزة في المنطقة المحيطة. ولا يزال هذا الابتكار نموذجاً أولياً، لكن الباحثين يأملون أن يتم إنتاجه على نحو واسع، ليتوفر بسعر لا يزيد عن 20 دولاراً.