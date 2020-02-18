شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فوائد وأضرار نظام الكيتو للرجيم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

الكيتو هو أحد الأنظمة المتبعة للرجيم والتي تعتمد على تناول الدهون بدلا عن الكربوهيدرات، ما يساعد على حرق الدهون بالجسم بشكل أسرع.



ومن أنواع الدهون الصحية التي يعتمد عليها نظام الكيتو للرجيم هي الدهون الصحية التي تتواجد في الدواجن واللحوم الحمراء، بالإضافة إلى الأسماك، والجبن والزبدة وأيضا الخضراوات التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ومنها السبانخ.

وكجميعة أنظمة الرجيم يوجد فوائد وأضرار مختلفة لاتباع هذا النظام، وفيما يلي نتعرف على فوائد وأضرار نظام الكيتو للرجيم.

فوائد نظام الكيتو:

نظام الكيتو للرجيم يساعد على التقليل من نسبة السكر بالدم وزيادة الكيتونات وضبط قابلية الحساسية للأنسولين، والذي يعد الهرمون المسؤول عن تخزين الدهون بالجسم.

يساعد على حماية المعدة من التعرض إلى الانتفاخات والغازات والتشنجات، ولهذا فهو نظام جيد يقلل من اضطرابات الجهاز الهضمي.

يقي من الإصابة بألزهايمر مع تقدم السن ويحمي من التعرض إلى السكتة الدماغية.

يساعد نظام الكيتو للرجيم على تقوية الخلايا العصبية وتعزيز عملية الأيض، بالإضافة إلى أن نظام الكيتو يقوي من مضادات الأكسدة بالجسم ما يحسن القدرات الدماغية والطاقة العصبية بالجسم.

يقلل من التشنجات التي تصيب مرضى الصرع.

Advertisements

يقي من الإصابة ببعض أنواع من السرطانات المختلفة، وهذا لأنه يبطيء من نمو الخلايا السرطانية.

الكيتو دايت يساعد على رفع معدل الكولسترول الجيد بالدم والتقليل من الكولسترول الضار إذا ما تم اتباعه بشكل صحيح.

يمد الجسم بالطاقة اللازمة التي يحتاجها على مدار اليوم.

أضرار نظام الكيتو للرجيم:

الكيتو دايت يتسبب في فقدان الكتلة العضلية بالجسم، وهذا لأن تناول البروتين بدون الكربوهيدرات يؤدي إلى عدم بناء العضلات بالشكل المطلوب.

التعرض إلى الإصابة بحصوات الكلى، وهذا نتيجة تناول كمية كبيرة من البروتين الحيواني والذي يزيد من معدل حمض اليوريك والكالسيوم بالدم، ما يجعل البول أكثر حامضية ويؤدي إلى تكون الحصوات بالكلى.

انخفاض معدل الماء المخزن بالجسم نظرا لعدم تناول الكربوهيدرات ما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف والتعرض إلى الإصابة بالإمساك.

الإصابة بالضعف العام والصداع والشعور بالغثيان.

نظرا لتناول كمية قليل من الخضروات والفواكه التي تحتوي على الألياف، فإن الجهاز الهضمي يعاني من بعض الاضطرابات، ومنها عسر الهضم والتعرض إلى الإمساك أو الإسهال.

كثرة تناول الدهون وفقا لما هو متبع في نظام الكيتو يتسبب في الإصابة بالمشكلات الصحية المختلفة، ومنها التعرض إلى أمراض القلب وتصلب الشرايين، ولهذا يجب عند اتباع نظام الكيتو مراعاة التوازن في تناول الدهون حتى لا تزيد على نسبة البروتينات بالجسم، وأن يكون هذا النظام تحت إشراف طبيب تغذية متخصص.