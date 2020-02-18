شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان تختبر عقاراً للإيدز في علاج كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020 قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اليوم الثلاثاء، إن بلاده تهدف للبدء قريباً في اختبار عقار خاص بفيروس إتش.آي.في المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لعلاج فيروس كورونا الجديد. وقال سوجا وهو المتحدث باسم الحكومة في إفادة صحفية يومية: "نحن نحضر الآن لبدء تجارب إكلينيكية باستخدام عقار خاص (بفيروس)"إتش.آي.في" لعلاج فيروس كورونا الجديد". لكن المتحدث لم يوضح المدة التي قد يستغرقها العقار الجديد للموافقة عليه. وسجلت اليابان ما يزيد على 500 حالة إصابة بفيروس كورونا أكثر من 450 منها في سفينة سياحية راسية بمدينة يوكوهاما.





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