أفضل تمارين وحمية للتخلص من دهون الظهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

تسعى الكثيرات للتخلص من الدهون التي تتراكم في أماكن عديدة من الجسم عن طريق الحميات الغذائية وممارسة التمارين الرياضية. وتنصح نادية فيرويذر وهي مدربة شخصية بريطانية شهيرة، بتمرين المرأة الخارقة للتخلص من الدهون، وخاصة تلك المتركزة في الناحية الخلفية من الجسم. استلق على بطنك ووجهك لأسفل، وارفعي قدميك قليلاً، وارفعي صدرك ورأسك وذراعيك. بعد ذلك اسحبي مرفقيك إلى الخلف، متخيلة أنك تحاولين الضغط على شيء بين شفرات كتفيك. مدي ذراعيك للخلف مرة أخرى إلى وضع الطيران، ثم اثنيهما لسحب المرفقين مرة أخرى. ماذا تأكلين؟ تقول أخصائية التغذية شونا ويلكينسون إن النظام الغذائي يمكن أن يساعد أيضاً في التخلص من الدهون. الشوفان خيار رائع لتقليص الدهون لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، مما يبطئ عملية الهضم وبالتالي يساعد على تقليل شهيتك. كما أن الألياف القابلة للذوبان في الماء، والتي توجد في الشوفان تساعد على منع امتصاص الدهون. ويحتوي التفاح على ألياف قابلة للذوبان في الماء تسمى البكتين، والتي تساعد على تقليل كمية الدهون التي يمتصها الجسم. وإذا أكلت تفاحة قبل نصف ساعة من تناول وجبة كبيرة، فقد يساعد ذلك في إزالة الدهون من الجسم بشكل أسرع. إضافة إلى ذلك، يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة تسمى الكاتيكين، والتي يُعرف عنها قدرتها على زيادة معدل الأيض، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

