أفضل صندوق غداء لمنع تسوس أسنان أطفالك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

شاركت مختصة بصحة الأسنان وجبات الغداء المدرسية المفضلة لديها لمحاربة التسوس لدى الأطفال. وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن لا يتناول الأطفال أكثر من 25 غراماً أو ست ملاعق صغيرة من السكر في اليوم، ولكن يمكن أن تحتوي قطع الحلويات والزبادي المحلية على ضعفي هذه الكمية الموصى بها. وفيما يلي أهم التوصيات التي تقدمها تابيثا أكريت، لتحضير صندوق غداء صديق لأسنان الأطفال، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية: استبدال الزبادي المنكه بالزبادي اليوناني مع الفواكه الكالسيوم رائع لأطفالنا واللبن الزبادي وجبة خفيفة صحية في حد ذاته، ولكن إضافة النكهات التي تحتوي على كمية كبيرة من السكريات يمكن أن يكون ضاراً لأسنان الاطفال. وتنصح أكريت بالتوقف عن وضع الزبادي المضاف إليه نكهات صناعية إلى صندوق طعام الأطفال، واستبداله بالزبادي اليوناني المضاف إليه الفواكه.

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مبادلة الكاسترد وأكواب الفواكه بحلويات الشيا يحتوي الكاسترد المنكه وأكواب الفواكه على نسبة سكر مضافة بحوالي 15 غراماً لكل وجبة، ويفضل استبدالها بحلويات الشيا محلية الصنع مع الفانيلا لتخفيف من كمية السكر. استبدال الشطائر بالسوشي يعد تبديل الخبز الأبيض بلفائف السوشي محلية الصنع طريقة رائعة لتقليل نسبة السكر الإجمالية، كما أن الأعشاب البحرية أفضل مصدر غذائي لليود، مما يساعد على دعم الغدة الدرقية لدى الأطفال.

مبادلة رقائق البطاطس بالفشار يمكن أن تحتوي الوجبات الخفيفة ورقائق البطاطس وحزم البسكويت على ما يصل إلى 25 غراماً من السكر لكل وجبة. ويعد الفشار منزلي الصنع خياراً صحياً أفضل لأسنان الأطفال.

استبدال وجبات الكعك بالبيض المسلوق تحتوي فطيرة التوت التي يتم شراؤها من المتجر على 36 غراماً من السكر، أي ما يزيد بنحو 11 غراماً عن إجمالي الاستهلاك اليومي الموصى به للأطفال، ويمكن أن يكون البيض المسلوق بديلاً صحياً يزود الجسم البروتينات وأحماض أوميغا 3 والكالسيوم الضروري الصحة الأسنان.