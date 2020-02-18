منظمة الصحة: "كوفيد-19" أقل تهديداً من "سارس"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

قال الدكتور تيدريوس أدهانوم غيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية إن انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خارج الصين محدود للغاية، وإن درجة تهديد هذا الفيروس للحياة تقل عن النسخ السابقة منه والتي عُرفت باسم "سارس" و"ميرس". وشهد فبراير الحالي انخفاض معدل الإصابة بـ (كوفيد-19) داخل الصين إلى 1868 شخصاً مقارنة بالمعدل الكبير لانتشاره في يناير الماضي، لكن لا يعني ذلك زوال الخطر. خطر الوفاة بفيروس كورونا الجديد 2 بالمائة، وهي نسبة أقل من فيروسات سارس وميرسوقدّرت منظمة الصحة العالمية نسبة تهديد فيروس (كوفيد-19) للحياة بـ 2 بالمائة، وهي نسبة أقل من وفيات "سارس" الذي انتشر عامي 2003 و2004 في الصين ومنها إلى أكثر من 20 دولة، و"ميرس" الذي ظهر في الجزيرة العربية عام 2012 وسجّل 8 آلاف إصابة توفي منهم 800 شخصاً، وتم احتوائه ولم ينتشر كثيراً خارجها. وتوجد عدة نسخ من فيروسات كورونا تسبب أعراضاً تنفسية للإنسان، وتهدد حياته. وتشير التقارير الطبية إلى أن الفئة الأكثر عُرضة لخطر (كوفيد-19) هم كبار السن من الرجال.

