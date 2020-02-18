خلال 8 أيام.. الصين تنشئ خطا لتصنيع الملابس الواقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أنشأ مصنع للملابس في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، خط إنتاج لتصنيع ملابس واقية للعاملين الطبيين في 8 أيام، في محاولة وطنية لاحتواء تفشى فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).



وتواجه الصين نقصا شديدا في الكمامات الطبية والملابس الواقية لمكافحة العدوى، وتعتبر الملابس الواقية مع غيرها من المستلزمات الطبية ضرورية لتحسين تقليل معدلات الإصابة والوفيات في حرب الصين ضد كورونا الجديد.

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وقال ليو شيان هونغ، المدير العام لشركة كورلا بينغجيوان للملابس المحدودة، في خبر نقلته وكالة "شينخوا" الصينية، إن الشركة أنشأت خطًا خاصًا خلال 8 أيام لإنتاج ملابس واقية طبية لمساعدة الجهود الوطنية في تخفيف نقص الإمدادات.

وأضاف ليو أن العمال بحاجة إلى المرور بـ4 إجراءات تطهير قبل الدخول إلى ورشة العمل لبدء الإنتاج، موضحا أن الشركة تنتج على مدار الـ24 ساعة.

وأصبحت الشركة، ومقرها في منطقة كورلا للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، أول منتج للملابس الواقية الطبية في جنوب منطقة شينجيانغ.

وبدأ الإنتاج، الأحد، وينتج المصنع 1000 مجموعة من الملابس الواقية يوميا.