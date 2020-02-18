أكبر رحلة للسيارات الكهربائية في العالم تنطلق من دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتضن الإمارات واحدة من أكثر المغامرات تشويقاً وإثارة للسيارات الكهربائية في العالم، «EVRT دبي 2020»، والتي تضم سلسلة من المبادرات الفريدة والمصممة لحفز التوجه نحو اعتماد السيارات الكهربائية، حيث يشارك فيها العديد من شركات تصنيع السيارات المعروفة.

ويستعد الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي، للانضمام إلى مئات المشاركين وخوض أكبر رحلة للسيارات الكهربائية في العالم. والتي تمتد لمسافة 1000 كيلومتر بمشاركة 15 سيارة كهربائية للتشجيع على التحول إلى وسائل النقل الذكية والسيارات الكهربائية.

ستشهد دورة هذا العام انطلاق سباق إعادة الشحن العالمي الذي يسلط الضوء على مزايا إعادة الشحن عبر قوة الكبح للسيارات الكهربائية، ودورها في إحداث نقلة نوعية في قطاع السيارات. وستشارك في السباق سيارات كهربائية لعدد من العلامات التجارية، والتي ستنطلق نحو قمة جبل جيس على ارتفاع 1934 متراً لاكتشاف مقدار الطاقة التي يمكن توليدها في طريق العودة نزولاً عن قمة الجبل. ويهدف السباق إلى التعريف بآلية توليد الطاقة الكهربائية بالاستفادة من قوة الكبح للسيارة أثناء سيرها على طريق منحدر على سبيل المثال، حيث يمكن للسيارة الكهربائية استخدام قوة الكبح لعكس حركة المحرك وتوليد الطاقة التي من شأنها إعادة شحن بطاريات السيارة أثناء القيادة.

وستتضمن الفعالية أيضاً سباقاً كلاسيكياً للسيارات الكهربائية، والذي يشكل فرصة مشوقة مليئة بالأدرينالين تشجع على اعتماد هذا النوع من السيارات في الأجواء التنافسية.

و قال بين بولِن، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لدى«Generation.e»: «تعد الرحلة هذا العام أكثر تشويقاً وحماساً من أي وقت مضى، حيث تستقطب السباقات والتحديات الأولى من نوعها في العالم مجموعة من أحدث السيارات الكهربائية وأكثرها تطوراً من أنحاء العالم إلى دولة الإمارات ضمن أجواء مفعمة بالحماس. وتشكل ( EVRT دبي 2020) فرصة فريدة تستعرض شركات التصنيع من خلالها أحدث ابتكاراتها في مكان يرعى ويشجع على اعتماد السيارات الكهربائية وحلول التنقل الذكية في المنطقة. ونحن متحمسون جداً للكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه الرحلة التي نتوقع أن تكون الأكبر في العالم للسيارات الكهربائية!».

وأكدت شركتا «هيونداي» و«ون موتو» للسيارات مشاركتهما ودعمهما للرحلة، واغتنام الفرصة لاستعراض تشكيلاتهما من السيارات الكهربائية واختبارها في رحلة استكشافية لدولة الإمارات على مدى ستة أيام في الفترة بين 25-30 مارس 2020.