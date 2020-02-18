دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Libratone تعلن رسمياً عن مكبر صوتي بتقنية البلوتوث وتصميم طائر ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Libratone اليوم عن أحدث إصدارات الشركة من المكبرات الصوتية بتقنية البلوتوث، حيث يتميز الإصدار الجديد الذي يعرف بمكبر Libratone Bird بتصميم طائر.

قدمت شركة Libratone إصدارها الجديد من المكبرات الصوتية بتصميم غير تقليدي تستبدل به التصميم الإسطواني الشائع للمكبرات الصوتية المنافسة في الأسواق، حيث تقدم المكبر الصوتي صغير الحجم بتصميم طائر، إحتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة للشركة، حيث يأتي المكبر الصوتي بتصميم مستوحى من شعار الشركة.

وينطلق مكبر Libratone Bird اللاسلكي باثنان من الإختيارات في الألوان هما الوردي والأزرق، كما يدعم تصميم المكبر الصوتي المستخدم بتجربة سلسلة في التحكم، حيث يمكن تدوير رأس الطائر، أو النقر على جبهة الطائر، أو أيضاً لمس ذيل الطائر للقيام بإجراءات مختلفة، كما يدعم المكبر الصوتي التحكم عن طريق الأوامر الصوتية عبر المساعد الرقمي.

Advertisements

ويدعم مكبر Libratone Bird الصوتي بطارية تدعم عمر شحن حتى 10 ساعات، كما يصل وزن المكبر الصوتي إلى 145 جرام، ليقدم تجربة أفضل في التنقل.

كما يدعم المكبر الصوتي إقتران اثنان من الوحدات لتعزيز التجربة الصوتية، إلا أن الشركة لم توضح ما إذا كان تعزيز الصوتيات سيدعم صوتيات ستريو، كما يتميز المكبر الصوتي بقاعدة مغناطيسية، لدعم تثبيت القاعدة على أي سطح معدني بسلاسة، أيضاً ينطلق المكبر الصوتي بسعر 59 جنيه إسترليني.

المصدر

هذا الموضوع Libratone تعلن رسمياً عن مكبر صوتي بتقنية البلوتوث وتصميم طائر ظهر على التقنية بلا حدود.